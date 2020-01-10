Экономика
РБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
Банки.рувчера в 09:56
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Политика
Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Экономика
Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам
С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Общество
Названо число недовольных зарплатой россиян
Большинство работающих россиян (74 процента) признались, что их не устраивает уровень текущей зарплаты.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
Блогеры намекнули на проблемы с наркотиками у футболиста Игнатьева
Блогеры предположили, что футбольный клуб «Краснодар» расстался с 21-летним нападающим Иваном Игнатьевым из-за проблем с наркотиками.
Происшествия
В Ухте локализовали пожар на НПЗ
Спасатели локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми на площади 800 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Политика
Помпео: США хотят выяснить причины авиакатастрофы в Тегеране
Соединенные Штаты намерены установить причины авиакатастрофы, произошедшей с украинским пассажирским лайнером в небе над иранской столицей.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала, как чуть не утонула в Одессе
Авто
В Сети опубликовали фото внедорожника Aurus Komendant
Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Senat S600 и лимузин Senat Limousine.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
Футбол
Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Общество
Авиарейсы из Крыма в Армению появятся к лету 2020 года
Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году, прорабатывается вопрос об открытии маршрута между Крымом и Турцией (аэропорт в Стамбуле), сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики один раз открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Футбол
«Динамо» вылетело в Турцию на первый сбор
Московское «Динамо» отправилось в Турцию на первый тренировочный сбор, который продлится до 21 января.