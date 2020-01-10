В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.

Экономика Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия В Ухте локализовали пожар на НПЗ Спасатели локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми на площади 800 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Общество Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.

Авто В Сети опубликовали фото внедорожника Aurus Komendant Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Senat S600 и лимузин Senat Limousine.

Общество Авиарейсы из Крыма в Армению появятся к лету 2020 года Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году, прорабатывается вопрос об открытии маршрута между Крымом и Турцией (аэропорт в Стамбуле), сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.