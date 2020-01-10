Экономика

РБКРБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
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