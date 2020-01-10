Экономика
РБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
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Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Политика
Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Армия и оружие
Трамп обвинил Иран в подготовке нападений на четыре посольства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран якобы планировал «масштабные атаки», в том числе на четыре американские дипмиссии.
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Происшествия
В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам
Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Кировск в ЛНР: ранен мирный житель
Шоу-бизнес
Красивые и счастливые: Пугачева и Галкин вывели детей в кино
10 января звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева сходили в кино вместе с детьми Лизой и Гарри.
Кино
Сборы «Холопа» превысили два миллиарда рублей
Фильм Клима Шипенко ("Текст", "Салют-7") "Холоп", как и ожидалось, быстро собрал в прокате свыше двух миллиардов рублей.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Политика
Зеленский второй раз поговорил с премьером Канады о катастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за последние дни провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Авто
Opel представил обновленный экземпляр Opel Insignia
Известная компания Opel провела официальную презентацию обновленной модели Insignia.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Политика
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Игры
В Epic Games Store раздают Sundered
В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sundered. Sundered – метроидвания от студии Thunder Lotus.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики назвали признаки отсутствия у человека рака.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ
Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Ставка: обе забьют — нет за 1.84.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.