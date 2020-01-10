Экономика

РБКРБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
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Эксперты назвали число заёмщиков в России, отдающих банкам более 80% доходов

Говорит Москва00:04

Каждый четвертый заемщик в России отдал на погашение кредитов более 80% доходов

Коммерсантъ05:35

Fitch назвало число заемщиков, отдающих банкам 80 процентов доходов

Российская газета02:43

Четверть россиян тратит почти все доходы на погашение долгов

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Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

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В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам

Банки.рувчера в 09:56
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Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
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Все объекты здравоохранения Крыма должны быть приведены в соответствие с федеральными стандартами РФ к 2022 году, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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