Экономика

РБКРБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
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Fitch назвало число заемщиков, отдающих банкам 80 процентов доходов

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