Экономика
РБКFitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
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В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
Банки.рувчера в 09:56
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Общество
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом
Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Общество
В России появится перечень востребованных должностей среди учителей
В пресс-службе Минпросвещения журналистам пояснили, что в России в рамках нацпроекта "Образование" будет создан отдельный перечень самых востребованных должностей среди учителей.
Экономика
Как изменится обслуживание в российских банках в новом году
РИА Новости разбиралось, что изменится в сфере финансовых услуг.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» почти на 2 млрд руб. и направила ей соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов может появиться в России
Законопроект отправлен на рассмотрение в Госдуму Правительство одобрило введение штрафа в размере 2,5 тысяч рублей для водителей, не оплативших проезд по платной дороге.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Кино
Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал в Twitter кинофраншизы «Аватар» первые концептуальные изображения второй части «Аватара».В комментарии к публикации сообщается, что в продолжении одного из самых кассовых фильмов Кэмерона зрители увидят новые части света планеты Пандора.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Происшествия
Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
Как сообщает Ura.ru, по предварительной версии, чиновник стрелял по животным прямо из окна служебного Mercedes Gelandewagen.
Армия и оружие
Иран выверял удары по базам, чтобы нанести минимум ущерба США
Иран специально выверял ракетные удары по военным объектам США в Ираке так, чтобы нанести минимальный ущерб и избежать жертв.
Армия и оружие
Назван подавший Трампу идею убить Сулеймани человек
Госсекретарь США Майкл Помпео был тем, кто подал идею убить иранского генерала Касема Сулеймани.
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).