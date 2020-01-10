В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.

Общество В России появится перечень востребованных должностей среди учителей В пресс-службе Минпросвещения журналистам пояснили, что в России в рамках нацпроекта "Образование" будет создан отдельный перечень самых востребованных должностей среди учителей.

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» почти на 2 млрд руб. и направила ей соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.

Транспорт Новый штраф для автомобилистов может появиться в России Законопроект отправлен на рассмотрение в Госдуму Правительство одобрило введение штрафа в размере 2,5 тысяч рублей для водителей, не оплативших проезд по платной дороге.

Кино Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2» Джеймс Кэмерон опубликовал в Twitter кинофраншизы «Аватар» первые концептуальные изображения второй части «Аватара».В комментарии к публикации сообщается, что в продолжении одного из самых кассовых фильмов Кэмерона зрители увидят новые части света планеты Пандора.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.