Экономика
ТАССFitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков
Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.
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Кредит по силам. Как оценить шансы получить деньги под хороший процент?
Аргументы и Фактывчера в 16:03
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Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Армия и оружие
В Иране сообщили о начале второй волны ударов по базе США в Ираке
Вторая волна ударов КСИР по военной базе Эйн-аль-Асад, где располагаются американские войска, началась в ночь на среду, сообщает агентство Tasnim.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков
Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Армия и оружие
Иран выверял удары по базам, чтобы нанести минимум ущерба США
Иран специально выверял ракетные удары по военным объектам США в Ираке так, чтобы нанести минимальный ущерб и избежать жертв.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Гаджеты
AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000
Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Наука
Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше
При проведении проекта China-PAR, стартовавшего еще в 1998 году, было установлено, что наименее всего подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше те люди, которые регулярно пьют зеленый чай.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Энергетика
Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану
Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Общество
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Происшествия
В Киеве опровергли звонок об обстреле из упавшего в Иране самолета
Офис генпрокурора Украины прокомментировал сообщения ряда СМИ, согласно которым один из членов экипажа упавшего в Тегеране самолета перед крушением позвонил родным и сообщил об обстреле лайнера.