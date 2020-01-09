Экономика

ТАССТАССFitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков

Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.
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