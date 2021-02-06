Рейтинговое агентство Fitch считает, что акции в поддержку Алексея Навального могут повлиять на бюджет и на формирование конституционного большинства в Госдуме после выборов 2021 года. Вместе с тем агентство сохранило рейтинг России на уровне BBB.

С чего всё началось Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в 2021 году в России, сделало вывод рейтинговое агентство Fitch. РБК 17:44