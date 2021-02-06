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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Fitch оценило риски протестов в России для бюджета

Рейтинговое агентство Fitch считает, что акции в поддержку Алексея Навального могут повлиять на бюджет и на формирование конституционного большинства в Госдуме после выборов 2021 года. Вместе с тем агентство сохранило рейтинг России на уровне BBB.В источнике
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Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в 2021 году в России, сделало вывод
 рейтинговое агентство Fitch.
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