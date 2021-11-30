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Fitch оценило вероятность глобального локдауна из-за омикрон-штамма

Понимание реальной опасности нового штамма займет от нескольких дней до нескольких недель, пишет агентство со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК
Согласно докладу организации, «общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса омикрон, оценивается как очень высокий».
РБК
Россия уже объявила о некоторых предупредительных мерах.
РБК
Тем, кто вернулся из стран, где выявлен высокий риск заразиться новым омикрон-штаммом коронавируса, необходимо будет провести 14 дней в карантине, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК

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Fitch оценило вероятность глобального локдауна из-за нового штамма «омикрон»
FBM.ru13:08
Fitch оценило вероятность глобального локдауна из-за омикрон-штамма
РБК12:23
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