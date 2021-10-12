Доходы бюджета России и внебюджетных фондов от продажи нефти и газа в 2021 году могут превысить уровень 2019 года и составить около $125 млрд (9 трлн руб.), сообщил старший директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко.
По расчетам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 трлн рублей или около $125 млрд.
В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.