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Fitch оценивает ожидаемые доходы России от нефти и газа в 9 трлн рублей в 2021 году

Доходы бюджета России и внебюджетных фондов от продажи нефти и газа в 2021 году могут превысить уровень 2019 года и составить около $125 млрд (9 трлн руб.), сообщил старший директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко.
Коммерсантъ
Тогда ожидалось, что средняя цена нефти составит $45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ - $200 за тыс. куб. м.
ТАСС
11 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре текущего года на лондонской бирже ICE достигла $84,06 за баррель.
Газета.Ru
По словам Маринченко, рост государственных доходов все еще в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов — около 75-80% от общего роста доходов.
РБК

С чего всё началось

Fitch: РФ в 2021 году может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд
По расчетам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 трлн рублей или около $125 млрд.
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