Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года или на $50 млрд на фоне высоких цен на нефть и газ, подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch по запросу ТАСС.
Недостаток какого элемента в организме наиболее критичен для иммунитета в период осенних простуд, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.
В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Руководитель Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев сегодня утром анонсировал у себя в телеграм-канале новые антиковидные меры, в том числе увеличение охвата вакцинацией отдельных групп граждан до 80%.
В свежем обновлении iOS разработчики Apple устранили ошибку, которая может привести к тому, что CarPlay не может открывать аудиоприложения, а также проблему, которая может привести к сбою при восстановлении или обновлении ОС на iPhone 13.