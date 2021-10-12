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По оценкам Fitch, доходы России от нефти и газа в нынешнем году вырастут на $50 млрд

Российский бюджет в 2021 году в связи с подорожанием углеводородов может получить на $50 млрд больше доходов от нефти и газа, передает РБК со ссылкой на агентство Fitch.В источнике

С чего всё началось

Fitch: РФ в 2021 году может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд
Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года или на $50 млрд на фоне высоких цен на нефть и газ, подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch по запросу ТАСС.
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