Российский бюджет в 2021 году в связи с подорожанием углеводородов может получить на $50 млрд больше доходов от нефти и газа, передает РБК со ссылкой на агентство Fitch.

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С чего всё началось Fitch: РФ в 2021 году может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года или на $50 млрд на фоне высоких цен на нефть и газ, подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch по запросу ТАСС. ТАСС 20:01