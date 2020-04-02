Мировую экономику ожидает спад в этом году на 1,9%. Такой прогноз выдало международное рейтинговое агентство Fitch, передает ТАСС. Отмечается, что при этом глубокая рецессия теперь является базовым сценарием.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате с 6 апреля.

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Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

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