Коронавирус

BFM.ruBFM.ruFitch ожидает усиления спада мировой экономики и рецессии

Мировую экономику ожидает спад в этом году на 1,9%. Такой прогноз выдало международное рейтинговое агентство Fitch, передает ТАСС. Отмечается, что при этом глубокая рецессия теперь является базовым сценарием.
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Fitch ухудшило прогноз мировой экономики из-за коронавируса

Forbesвчера в 08:51

Fitch спрогнозировал рецессию в России

РБКвчера в 10:30

Fitch ожидает усиления спада мировой экономики и рецессии

BFM.ruвчера в 09:50

Fitch прогнозирует падение мировой экономики на 1,9% в 2020 году

REGNUMвчера в 09:40

Россию «обрадовали» новыми прогнозами по рецессии

Росбалтвчера в 11:07

Мировой экономике предсказали резкий спад из-за коронавируса

News.ruвчера в 08:45

Fitch из-за коронавируса ухудшило прогноз мировой экономики до спада на 1,9% в 2020 году

ПРАЙМвчера в 08:12
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Политика

Василий Голубев прокомментировал обращение Путина

Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:50
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия вчера в 08:43
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском 01 апреля в 12:57
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Общество

Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо

Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
RT на русском вчера в 22:18
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:50
Экономика

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Коммерсантъ 00:32
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор вчера в 09:03
Происшествия

На Дону подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом

В Ростовской области положительный анализ на коронавирус подтвердили еще у четырех человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 03:32
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 2 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 896,4 тыс. человек.
РБК 01:01
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews вчера в 06:11
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Общество

В Чечне запретили нахождение на улице ночью

Кадыров отметил, что список организаций и служб, которым будет разрешен проезд в ночью, предоставлен в соответствующие ведомства.
REGNUM вчера в 20:30
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Peterburg2.ru 01 апреля в 17:02
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Армия и оружие

Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой

Начались испытательные полеты истребителей Су-35 со сверхдальнобойными ракетами «воздух-воздух» Р-37М (также известна как РВВ-БД), рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе.
Известия 01 апреля в 11:57
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Биатлон

Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

В первый раз поговорили, мы ни разу не общались после его дисквалификации. Я сказал ему, что хотел бы видеть с его стороны.
Metaratings вчера в 10:45
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform вчера в 02:33
Энергетика

Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Телеканал 360° вчера в 07:47
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр вчера в 15:12
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