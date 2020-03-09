Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

с чего всё началось

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, на котором страны не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Майский фьючерс марки Brent падал на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель.

Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом

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