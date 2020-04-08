Коронавирус

Вести.RuВести.RuFitch пересмотрело прогнозы 15 российских банков

Международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков. Это — сигнал к тому, что в будущем в сторону понижения может быть изменен и сам рейтинг, но пока он оставлен на прежнем уровне.
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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на негативный из-за отрицательного влияния коронавируса и падения цен на нефть, говорится в отчете
 агентства.
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Fitch изменило на «негативный» прогноз рейтингов 15 российских банков

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