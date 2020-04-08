с чего всё началось

Международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков. Это — сигнал к тому, что в будущем в сторону понижения может быть изменен и сам рейтинг, но пока он оставлен на прежнем уровне.

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Общество Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Футбол «Реал» не намерен возвращать Роналду Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 годы, после чего перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.

Общество Диетолог назвала не подходящие для микроволновки продукты Соломатина отметила, что не стоит помещать в микроволновку и кисломолочные продукты, так как при нагревании в них погибают полезные бактерии из-за разрушения стенки их клеток.

Наука Как Google тренирует роботов-собак Перед командой исследователей лаборатории AILab Google стоит интересная и новая по нашим меркам задача — обучить робота вести себя, как собака.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Власти Уханя сняли ограничения на выезд из города Власти Уханя, где в январе началась вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сняли ограничения на выезд из этого города, расположенного в Центральном Китае.

Шоу-бизнес Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.

Общество В российском рейтинге Forbes сменился лидер По данным журнала, Потанин вышел на первое место в рейтинге Forbes, убрав с первого на третье место прошлогоднего лидера — Леонида Михельсона.

Происшествия Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.

Авто Названа дата продаж нового Toyota Wildlander Компания Toyota определилась с датой старта продаж абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander, который создан на базе RAV4.

Экономика На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.