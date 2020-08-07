Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

В мае агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. В январе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.В источнике
С чего всё началось
«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами»,— говорится в сообщении
 международного агентства.
Коммерсантъ17:43
Подробнее о событии
Финмаркет

Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Финмаркет03:08
Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфаксвчера в 16:07
РБК

Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

РБК19:02
Коммерсантъ

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Коммерсантъ17:43
Комсомольская правда

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Комсомольская правдавчера в 16:35
RT на русском

Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

RT на русском19:32
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАССвчера в 16:31

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом
ТАСС10:24
3

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
149

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
2