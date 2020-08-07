Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

В мае агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. В январе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Антон Силуанов российский экономист В этом году в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Во время спада экономики необходимо было заместить выпавший частный спрос государственными бюджетными мерами. Принятые меры показали свою эффективность.