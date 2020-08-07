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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

В мае агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. В январе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
В этом году в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Во время спада экономики необходимо было заместить выпавший частный спрос государственными бюджетными мерами. Принятые меры показали свою эффективность.
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
 подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
Российская газета17:38
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Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

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Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

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Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфаксвчера в 16:07
Вести.Ru

Агентство Fitch подтвердило стабильный экономический рейтинг России. Новости на «России 24»

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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
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Вспышка коронавируса произошла в кузбасском доме престарелых

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Интерфакс00:22
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

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Lenta.ru18:30
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