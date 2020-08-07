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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

В мае агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. В январе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
В этом году в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Во время спада экономики необходимо было заместить выпавший частный спрос государственными бюджетными мерами. Принятые меры показали свою эффективность.
С чего всё началось
«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами»,— говорится в сообщении
 международного агентства.
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