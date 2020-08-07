В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.