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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

РФ получила от Fitch суверенный рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской экономики на уровне «BBB». При этом, речь идет о «стабильном» прогнозе, отметили эксперты организации в специальном пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило
 долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.
Life.ruвчера в 17:39
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Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфакс7 августа в 16:29
Коммерсантъ

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Коммерсантъвчера в 00:03
RT на русском

Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

RT на русскомвчера в 19:32
Комсомольская правда

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Комсомольская правда7 августа в 16:35
News.ru

Силуанов допустил менее глубокий спад российской экономики

News.ruвчера в 16:44
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАСС7 августа в 16:31
ПРАЙМ

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB», прогноз стабильный

ПРАЙМвчера в 17:08

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Дегтярев разрешил чиновникам Хабаровского края летать бизнес-классом

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Московский Комсомолецвчера в 20:00
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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