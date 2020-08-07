РФ получила от Fitch суверенный рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской экономики на уровне «BBB». При этом, речь идет о «стабильном» прогнозе, отметили эксперты организации в специальном пресс-релизе.