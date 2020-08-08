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Финмаркет
Финмаркет

Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "ВВВ".В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
 подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
Российская газета17:38
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Финмаркет

Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Финмаркет03:08
Коммерсантъ

Главные новости к утру 8 августа

Коммерсантъ00:03
Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфаксвчера в 16:07
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Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

РБК19:02
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Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

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В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ18:46
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Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.
КП - Крым6 августа в 11:26
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Белила из Европы нашли на церемониальных сосудах инков

Ученые нашли на церемониальных сосудах инков из Американского музея естественной истории, Национального музея американских индейцев, Метрополитен-Музея, Бруклинского музея и частных коллекций пигменты, близкие по изотопному составу к белилам из Европы.
МедиаПоток05:22
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Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины

Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, которую устроили украинские спецслужбы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в российских спецслужбах.
Мойка78вчера в 21:06
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