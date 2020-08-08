Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом
Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "ВВВ".В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
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