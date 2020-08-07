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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

В мае агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году. В январе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.В источнике
С чего всё началось
«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами»,— говорится в сообщении
 международного агентства.
Коммерсантъ17:43
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Коммерсантъ

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Коммерсантъ17:43
Телеканал 360°

Fitch подтвердило стабильный рейтинг России после после пандемии

Телеканал 360°17:02
РБК

Fitch увидел усиление санкционных рисков для России на фоне выборов в США

РБКвчера в 16:24
Комсомольская правда

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Комсомольская правдавчера в 16:35
Газета.Ru

Cилуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

Газета.Ru17:18
Вести.Ru

Агентство Fitch подтвердило стабильный экономический рейтинг России. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 16:48
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАССвчера в 16:31

В Крыму объяснили Лукашенко причину отказа Киева воевать за полуостров

В Крыму дали оценку высказыванию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что на месте украинского руководства воевал бы за полуостров в 2014 году, и выразил сожаление, что Киев тогда не занял жесткую позицию.
В Крыму объяснили Лукашенко причину отказа Киева воевать за полуостров
Российский Диалогвчера в 11:55
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
Газета.Ruвчера в 04:32
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20 лет назад взрыв на Пушкинской площади в Москве потряс всю Россию. Террористов так и не нашли

Ровно 20 лет назад, 8 августа 2000 года, в переходе метро под Пушкинской площадью, в полутора километрах от Кремля, прогремел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и более 100 пострадали.
Lenta.ru17:01
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ru18:30

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM4 августа в 04:28
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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