Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС16:36

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB, прогноз стабильный

РИА Новости16:47

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфакс16:11

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

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Fitch назвало риски для правительства Мишустина

РБК17:22

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Коммерсантъ16:56

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Российская газета17:31
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Экономика

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Российский траулер затонул у берегов Эстонии

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Российская певица выступит на вручении «Оскара»

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Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе

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Врачи рассказали о состоянии выживших при ЧП с вертолётом в Татарстане

Состояние двух пострадавших в результате крушения вертолёта в Татарстане оценивается как стабильно тяжёлое.
RT на русском 17:01
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter

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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
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Армия и оружие

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Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
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Агент сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать.
Матч ТВ 17:38
Авто

Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы

Ранее "Российская газета" сообщала, что в 2020 году начнутся продажи модели на нашем рынке, и вот - готовность номер один: в Москве сфотографировали новый Mohave, но в маск-халате.
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Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
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С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа

На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
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Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
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