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Происшествия Российский траулер затонул у берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.

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Авто Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы Ранее "Российская газета" сообщала, что в 2020 году начнутся продажи модели на нашем рынке, и вот - готовность номер один: в Москве сфотографировали новый Mohave, но в маск-халате.