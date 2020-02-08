Экономика
КоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
Культура
Российская певица выступит на вручении «Оскара»
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Кино
Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»
Наука
Обнаружен специфический ген, влияющий на бесплодие
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского Boeing
В Канаде родственники жертв авиакатастрофы, которая произошла с самолётом Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране, подали совместный иск к Ирану.
Шоу-бизнес
Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа
Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Общество
Польша отказалась от закупок российского угля
Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.
Культура
Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе
Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии выживших при ЧП с вертолётом в Татарстане
Состояние двух пострадавших в результате крушения вертолёта в Татарстане оценивается как стабильно тяжёлое.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Интернет
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в субботу в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Футбол
Федор Смолов: «Не думал над предложением „Сельты“ и 10 секунд»
Агент сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать.
Авто
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы
Ранее "Российская газета" сообщала, что в 2020 году начнутся продажи модели на нашем рынке, и вот - готовность номер один: в Москве сфотографировали новый Mohave, но в маск-халате.
Шоу-бизнес
Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности
Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
Политика
Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов
Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Политика
С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа
На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
Гаджеты
AMD сегодня начнёт продажи 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X
Рекомендованная стоимость Ryzen Threadripper 3990X составит $3990, что, пожалуй, делает новинку самым дорогим настольным процессором AMD.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.