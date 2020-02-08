Экономика
КоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на полиграфе
Медбрата из Кирова, которого заподозрили в страшных убийствах, проверили на устройстве, распознающем ложность ответов.
Политика
Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома
Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
Происшествия
Токаев поручил наказать сотрудников госорганов, допустивших беспорядки в Казахстане
Комиссия во главе с [вице-премьером] Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны.
Общество
Власти Китая дали временное название коронавирусу
Отмечается, что пневмония, вызванная новым коронавирусом, получила временно название NCP, что расшифровывается, как Novel Coronavirus Pneumonia.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Технологии
Солнечные батареи научатся вырабатывать энергию даже по ночам
Авторы новой идеи предлагают повысить производительность батарей за счет интеграции в них специальных терморадиационных элементов – эти устройства генерируют энергию за счет радиационного охлаждения, пишет «Популярная механика».
Космос
Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Армия и оружие
Т-90С подтвердил свое прозвище «летающий танк» в Индии
Боевая машина российской разработки легко брала различные препятствия, форсировала водные преграды, совершала многометровые прыжки, в очередной раз подтвердив, что недаром получила прозвище "летающий танк".
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Шоу-бизнес
Критик Соседов оценил слова обвинившего Пугачеву певца
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил слова исполнителя Михаила Муромова, который обвинил в загубленной карьере певицу Аллу Пугачеву.
Здоровье
Употребление виагры может привести к проблемам со зрением
Врачи обнаружили у них нарушения остроты зрения, аномально расширенные зрачки, контрастную чувствительность, стереопсис, нарушения цветового восприятия, а также светобоязнь.
Шоу-бизнес
Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Теннис
Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Наука
Отредактированные иммунные клетки выжили и размножились в опухолях
Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Пожар произошел в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Футбол
Ниасс отказался уходить в аренду в «Локомотив» из-за денег
Летом у игрока истекает срок действия контракта с командой Анчелотти, и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
Космос
НАСА обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Общество