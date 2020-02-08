Экономика

RT на русскомRT на русскомFitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

Отмечается, что прогноз Fitch по России стабилен. 18 января международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС16:36

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новости16:47

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфакс16:11

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

RT на русском16:45

Fitch назвало риски для правительства Мишустина

РБК17:22

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Коммерсантъ16:56

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Российская газета17:31
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Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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Путин и Лукашенко сыграли в хоккей

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Умер известный актер Кирк Дуглас

Знаменитый американский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в стотрехлетнем возрасте, о чем в социальных сетях было сообщено его сыном, тоже известным актером Майклом Дугласом Сообщая о смерти своего отца, Майкл Дуглас отметил, что отец являлся «легендой для меня, актером из золотого века кино».
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

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Игоря Ливанова не пустили на Украину

Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
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Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
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Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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В рамках 24 тура чемпионата Евролиги «Химки» в Мытищах обыграли «Црвену Звезду» со счетом 78:72.
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В России вышел супербюджетный Samsung Galaxy A01

В России официально поступил в продажу супербюджетный смартфон Samsung Galaxy A01. Стоимость устройства составляет всего 8 тысяч рублей.
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Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17,5 градуса, сообщает RNS.
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Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
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В России создают телескоп для поиска инопланетян

В России начались разработки нового телескопа для обнаружения сигналов других цивилизаций.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.
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Финляндия первой в ЕС решила добывать промышленный уран

По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.
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