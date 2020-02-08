Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАССвчера в 16:36

Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБКвчера в 19:39

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новостивчера в 16:47

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфаксвчера в 16:11

Главные новости к утру 8 февраля

Коммерсантъвчера в 23:21

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ruвчера в 16:38

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

RT на русскомвчера в 16:45
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Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

REGNUM вчера в 14:04
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
RT на русском вчера в 15:53
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Политика

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Вести.Ru вчера в 02:17
Происшествия

В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек

Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
РБК 01:31
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Москва 24 06 февраля в 05:01
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Общество

Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
РИА Новости вчера в 04:42
Общество

В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера

Российская газета 06 февраля в 04:08
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM 06 февраля в 04:37
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Общество

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

Интерфакс 05 февраля в 23:02
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра прошёл сеансы гипноза

Чемпионат вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец вчера в 09:08
Футбол

«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии

"Рома" проиграла "Болонье" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встрчеа завершилась поражением римской команды со счетом 2:3.
Газета.Ru вчера в 17:06
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Армия и оружие

Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

Ruposters.ru вчера в 09:14
Баскетбол

«Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»

В рамках 24 тура чемпионата Евролиги «Химки» в Мытищах обыграли «Црвену Звезду» со счетом 78:72.
LiveSport.ru вчера в 14:13
Футбол

Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот „Спартак“»

Жано отметил, что ещё при Кононове понял, что его карьера в "Спартаке" подошла к концу.
Sport.ru вчера в 09:44
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Политика

Путин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
ФАН вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии.
Пятый канал вчера в 15:33
Игры

Новый ролик DOOM Eternal рассказывает о пушках и прокачке

IGN опубликовал свежий ролик DOOM Eternal об оружии и модификациях, а также о прокачке умений.
Игромания.ру 06 февраля в 01:42
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru вчера в 05:31
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
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