Экономика
КоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Происшествия
В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек
Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Экономика
Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Общество
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
Общество
В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Общество
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра прошёл сеансы гипноза
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Футбол
«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии
"Рома" проиграла "Болонье" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встрчеа завершилась поражением римской команды со счетом 2:3.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Армия и оружие
Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ
Баскетбол
«Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»
В рамках 24 тура чемпионата Евролиги «Химки» в Мытищах обыграли «Црвену Звезду» со счетом 78:72.
Футбол
Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот „Спартак“»
Жано отметил, что ещё при Кононове понял, что его карьера в "Спартаке" подошла к концу.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Политика
Путин угостил Лукашенко кашей на воде
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии
15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии.
Игры
Новый ролик DOOM Eternal рассказывает о пушках и прокачке
IGN опубликовал свежий ролик DOOM Eternal об оружии и модификациях, а также о прокачке умений.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.