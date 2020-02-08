Экономика
КоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Культура
Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699
Политика
Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Технологии
Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов помогает Елене Степаненко подобрать жениха
Известный художник Никас Сафронов считает, что такой роскошной женщине как Елена Степаненко просто негоже оставаться одной, без пары.
Культура
The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)
Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
Энергетика
В Ливии назвали сумму потерь от блокирования нефтяных объектов
Потери от блокирования нефтеналивных терминалов и месторождений в Ливии приблизились к $1 млрд.
Наука
Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ
Космос
Ученый: Жизнь на Марсе и спутнике Юпитера существует
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Футбол
Юрий Никифоров: Летом Еременко был готов перейти в «Динамо»
Экс-тренер «Динамо» Юрий Никифоров подтвердил, что летом 2019 года Роман Еременко мог перейти в состав бело-голубых.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Футбол
Моуринью кардинально изменил причёску
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Гаджеты
Премьера: В России начались продажи японского раскладного кнопочного телефона с защитой от ударов
На российском рынке начались продажи кнопочного телефона Panasonic TU456, выполненного в раскладном форм-факторе.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Наука
Овощи помогут в лечении жировой болезни печени
Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Экономика
Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
Здоровье
В Воронеже врачи спасли выношенного вне матки ребенка
Происшествия
Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии
В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране.