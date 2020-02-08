Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

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Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

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Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ru16:38
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Потери от блокирования нефтеналивных терминалов и месторождений в Ливии приблизились к $1 млрд.
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Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
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В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
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