Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАССвчера в 16:36

Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБКвчера в 19:39

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новостивчера в 16:47

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфаксвчера в 16:11

Главные новости к утру 8 февраля

Коммерсантъвчера в 23:21

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ruвчера в 16:38

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

RT на русскомвчера в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика

Региональные выборы в Германии привели к кризису в правительстве ФРГ

Результаты региональных выборов в Тюрингии привели к кризису внутри коалиции правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ, сообщает 5 февраля немецкое издание Die Welt.
Красная весна 05 февраля в 23:35
Происшествия

Президент Казахстана сообщил о погибших в ходе стычек и массовой драки

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе стычек и массовой драки в нескольких населенных пунктов Жамбылской области есть жертвы и пострадавшие.
РЕН ТВ 00:28
Шоу-бизнес

Исполнитель песни «Яблоки на снегу» обвинил Пугачеву в срыве карьеры

РИА Новости вчера в 16:51
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Политика

Президент Молдавии пообещал Приднестровью широкую автономию

Президента Молдавии Игорь Додон опубликовал в Facebook видообращение, в котором заявил, что власти страны готовы дать широкую автономию Приднестровью.
Коммерсантъ вчера в 07:33
Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью

Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Народные новости вчера в 18:10
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном, который получит новую оперативную память LPDDR5.
NewInform вчера в 04:11
Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Вести.Ru вчера в 23:53
Авто

«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле

Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
Байкал24 06 февраля в 16:23
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

РИА Новости 00:26
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Политика

Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Piter.tv вчера в 07:10
Общество

В Кирове проверяют данные об убивающем ветеранов враче

Москва 24 вчера в 08:37
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС 06 февраля в 17:25
Общество

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

Интерфакс 05 февраля в 23:02
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск вчера в 10:32
Армия и оружие

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru вчера в 12:07
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости вчера в 10:09
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Спорт

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

РИАМО 06 февраля в 05:09
Хоккей

«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина

Чемпионат вчера в 21:45
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Народные новости вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное