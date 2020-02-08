Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

REGNUM03:26

Главные новости к утру 8 февраля

Коммерсантъвчера в 23:21

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАССвчера в 16:36

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новостивчера в 16:47

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ruвчера в 16:38

Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБКвчера в 19:39

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфаксвчера в 16:11
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Политика

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Интерфакс 02:03
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Общество

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
РИА Новости вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

ФАН вчера в 03:20
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Общество

Винник начал выходить из голодовки

Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.
RT на русском 04:12
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»

Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать.
Свободная Пресса вчера в 23:10
Кино

В 2019 году кинотеатры восстановили уровень продаж попкорна и напитков

В 2019-м выручка всех кинобаров достигла 22 миллиардов рублей — это на 10% больше, чем в 2018-м.
Говорит Москва 04:25
Общество

Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 04:29
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Футбол

Президент «Баварии» назвал Роналду старым

Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
ProstoProSport вчера в 15:51
Футбол

Бербатов: пришёл в ужас от слов Месси в адрес Абидаля

Пришёл в ужас, когда Месси так открыто критиковал его на протяжении этой недели. Он сделал работу за журналистов.
Чемпионат 02:41
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 02:48
Наука

Арктический ландшафт быстро меняется после таяния вечной мерзлоты

HotGeo 05 февраля в 19:23
Гаджеты

Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

Отгремела презентация смартфона Realme C3. Бюджетная новинка позиционируется как основной конкурент пока не вышедшему Redmi 9A.
Anonsens 06 февраля в 15:27
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России

Российский нападающий Федор Смолов, недавно перешедший на правах аренды в испанскую "Сельту", рассказал в интервью пресс-службе клуба об отличиях между чемпионатом России и Примерой.
РИА Новости 01:11
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
RT на русском вчера в 05:08
Общество

Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров

Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет.
РБК 04:09
Экономика

Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района

Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Волжские зори вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Спорт

Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида

Газета.Ru 06 февраля в 05:16
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Технологии

Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7

Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Goroday.ru 02:18
Общество

Счетная палата оценила работу правительства Медведева

Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
Национальная служба новостей 06 февраля в 02:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице ожидается ноль градусов - два градуса тепла, во вторник и среду - от минус двух до плюс трех градусов, в четверг - до пяти градусов тепла.
ТАСС вчера в 23:06
Футбол

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: домашние стены не помогут Леверкузену

8 февраля «Байер» в матче 21-го тура Бундеслиги встретится с дортмундской «Боруссией».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:15
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