Экономика
КоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Общество
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Общество
Винник начал выходить из голодовки
Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»
Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать.
Кино
В 2019 году кинотеатры восстановили уровень продаж попкорна и напитков
В 2019-м выручка всех кинобаров достигла 22 миллиардов рублей — это на 10% больше, чем в 2018-м.
Общество
Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает телеканал BFMTV.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Футбол
Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Футбол
Бербатов: пришёл в ужас от слов Месси в адрес Абидаля
Пришёл в ужас, когда Месси так открыто критиковал его на протяжении этой недели. Он сделал работу за журналистов.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Наука
Арктический ландшафт быстро меняется после таяния вечной мерзлоты
Гаджеты
Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3
Отгремела презентация смартфона Realme C3. Бюджетная новинка позиционируется как основной конкурент пока не вышедшему Redmi 9A.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Футбол
Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России
Российский нападающий Федор Смолов, недавно перешедший на правах аренды в испанскую "Сельту", рассказал в интервью пресс-службе клуба об отличиях между чемпионатом России и Примерой.
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Общество
Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров
Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет.
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства Медведева
Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель
По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице ожидается ноль градусов - два градуса тепла, во вторник и среду - от минус двух до плюс трех градусов, в четверг - до пяти градусов тепла.
Футбол
«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: домашние стены не помогут Леверкузену
8 февраля «Байер» в матче 21-го тура Бундеслиги встретится с дортмундской «Боруссией».