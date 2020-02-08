Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС16:36

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новости16:47

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфакс16:11

Fitch назвало риски для правительства Мишустина

РБК19:39

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

RT на русском16:45

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Коммерсантъ16:56

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ru16:38
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

Коммерсантъ 15:13
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Piter.tv 04:59
Политика

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Российская газета 20:04
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь

Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
REGNUM 19:08
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM 20:29
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

РИА Новости 03:23
Политика

Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 6 февраля.
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Политика

Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну

РИА Новости 19:45
Происшествия

Полиция арестовала британку за «непристойное обнажение» на Мальдивах

Сотрудники полиции на Мальдивах арестовали британскую туристку в бикини.
Российская газета 17:44
Здоровье

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
РИА Новости 21:04
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 16:05
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru 05:31
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Политика

США и ЕС призвали Россию «обеспечить доступ в Крым»

Делегации США и ЕС потребовали от России пустить в Крым представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Московский Комсомолец 02:37
Футбол

Федор Смолов: «Не думал над предложением „Сельты“ и 10 секунд»

Агент сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать.
Матч ТВ 17:38
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета 04:24
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
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Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала

Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
РЕН ТВ 08:40
Политика

Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
RT на русском 21:11
Авто

Спецпредложение на покупку LADA XRAY в феврале объявил «АвтоВАЗ»

Приобретая LADA XRAY или LADA XRAY Cross, клиенты дополнительно получат комплект зимних шин в 15 или 17 дюймов.
ГЛАС.RU 05:25
Хоккей

Ковальчук признался, что хочет остаться в «Монреале»

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что хотел бы остаться в клубе.
Спорт день за днем 00:49
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия 10:47
Политика

В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова

Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
РИА Новости 18:01
Политика

На Среднем Урале нашли подводные камни для голосования по Конституции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом.
REGNUM 05 февраля в 22:43
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
РИА Новости 08:56
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Парламентская газета вчера в 11:29
Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета 10:18
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