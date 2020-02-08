Экономика
КоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь
Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Общество
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Политика
Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 6 февраля.
Происшествия
Полиция арестовала британку за «непристойное обнажение» на Мальдивах
Сотрудники полиции на Мальдивах арестовали британскую туристку в бикини.
Здоровье
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Политика
США и ЕС призвали Россию «обеспечить доступ в Крым»
Делегации США и ЕС потребовали от России пустить в Крым представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Футбол
Федор Смолов: «Не думал над предложением „Сельты“ и 10 секунд»
Агент сказал, что «Сельта» заинтересована в моих услугах. Не думал даже и 10 секунд, буквально сразу ответил, что готов переехать.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Культура
Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала
Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
Политика
Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
Авто
Спецпредложение на покупку LADA XRAY в феврале объявил «АвтоВАЗ»
Приобретая LADA XRAY или LADA XRAY Cross, клиенты дополнительно получат комплект зимних шин в 15 или 17 дюймов.
Хоккей
Ковальчук признался, что хочет остаться в «Монреале»
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что хотел бы остаться в клубе.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Политика
В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова
Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
Политика
На Среднем Урале нашли подводные камни для голосования по Конституции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Общество
Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Культура