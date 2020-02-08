Экономика
Rambler News ServiceFitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне «BBB», сообщается в пресс-релизе агентства.
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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
ТАСС07 февраля в 16:36
Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом
Интерфакс07 февраля в 16:11
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
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В Петербурге студенты устроили групповое изнасилование знакомой
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Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
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