Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceFitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне «BBB», сообщается в пресс-релизе агентства.
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Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБК07 февраля в 19:39

Fitch сохранило рейтинг России на уровне BBB

News.ruвчера в 01:57

Главные новости к утру 8 февраля

Коммерсантъ07 февраля в 23:21

Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

REGNUMвчера в 03:26

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новости07 февраля в 16:47

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС07 февраля в 16:36

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфакс07 февраля в 16:11
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Происшествия

МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков

РИА Новости 03:25
Космос

Япония успешно вывела на орбиту спутник-шпион

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) заявило об успешном запуске спутника-шпиона «Когаку-7» ракетой-носителем Н2А.
RT на русском 01:40
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Футбол

СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон

Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й.
RT на русском 03:54
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Кино

Школьница из Томска выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

Томская школьница Диана Костырина за $1 выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга, сообщает РИА Томск.
Газета.Ru 04:14
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.
Вести.Ru 05:08
Происшествия

Челябинцы вышли на митинг против карантинного центра

REGNUM 03:57
Культура

Охотницу на олигархов Настю Рыбку выгнали с реалити-шоу после первой ночи

Охотница за олигархами присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как они выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником.
Lenta.ru 04:10
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 05:18
Происшествия

Эксперты восстановили картину крушения вертолета Айрата Хайруллина

ProKazan.ru 03:43
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" оказался сильнее "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия

Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него

Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Рамблер вчера в 02:37
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 07 февраля в 10:59
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости 06 февраля в 17:46
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Политика

В Иране заявили об отражении «самой масштабной» кибератаки

Замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи заявил, что иранские специалисты отразили «самую масштабную» кибератаку в истории страны.
RT на русском 05:01
Армия и оружие

Американские военные погибли после обстрела в Афганистане

Lenta.ru вчера в 20:42
Происшествия

Устроивший стрельбу в Таиланде оборудовал базу в кладовой магазина

Gazeta.SPb 02:10
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07 февраля в 06:43
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Футбол

«Спартак» продлил контракт с Ещенко

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским клубом, как это и предполагалось ранее.
Soccer.ru 03:11
Политика

Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию

Скандал с выборами министра-президента немецкой земли Тюрингия вызывает серьёзные вопросы о состоянии демократии в ФРГ.
Комсомольская правда вчера в 11:15
Происшествия

В Петербурге студенты устроили групповое изнасилование знакомой

Московский Комсомолец 04:35
Шоу-бизнес

Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru вчера в 05:03
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

REGNUM 07 февраля в 20:29
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