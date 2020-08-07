Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB», прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2".В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
 подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
Российская газета17:38
Подробнее о событии
Финмаркет

Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Финмаркет03:08
Коммерсантъ

Главные новости к утру 8 августа

Коммерсантъ00:03
RT на русском

Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

RT на русском19:32
РБК

Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

РБК19:02
Комсомольская правда

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Комсомольская правдавчера в 16:35
Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфаксвчера в 16:07
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАССвчера в 16:31

Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.
РИА Новости03:33

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
784

158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
1,8K