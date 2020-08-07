Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB», прогноз стабильный
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2".В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
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