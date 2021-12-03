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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB.
Коммерсантъ
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2".
РИА Новости
По мнению Fitch, риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в некоторых сферах продолжают сдерживать рейтинг.
РИА Новости
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «позитивно оценивает решение агентства».
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
Известия19:23
Минфин позитивно оценил подтверждение рейтинга России агентством Fitch
РБК21:31
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
РИА Новости17:48
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Коммерсантъ17:26
Силуанов: Минфин позитивно оценил решение Fitch подтвердить суверенный рейтинг России
ПРАЙМ00:44
Силуанов прокомментировал подтверждение рейтинга России на уровне «BBB»
RT на русском17:43
Минфин позитивно оценил подтверждение рейтинга России агентством Fitch
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