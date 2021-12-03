После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
Сервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы по итогам решения, вынесенного по судебному разбирательству сервиса с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье»,— сказала госпожа Москва изданию Biznes Alert.