Арбитражный суд Москвы раскрыл данные о выручке Booking.com в России

Сервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы по итогам решения, вынесенного по судебному разбирательству сервиса с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).