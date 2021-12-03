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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB.
Коммерсантъ
Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F2, говорится в сообщении агентства.
ТАСС
Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом, передает ТАСС.
Взгляд.ру
По мнению Fitch, риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в некоторых сферах продолжают сдерживать рейтинг.
РИА Новости

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