КоммерсантъFitch подтвердило рейтинг России на уровне BBBРейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB.КоммерсантъКраткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F2, говорится в сообщении агентства.ТАССРейтинг подтвержден со стабильным прогнозом, передает ТАСС.Взгляд.руПо мнению Fitch, риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в некоторых сферах продолжают сдерживать рейтинг.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРамблерНациональная служба новостейREGNUMТК ЗвездаГазета.RuРБКФАНLife.ruЯмал-МедиаПодробнее о событииFitch сохранило рейтинг России на прежнем уровнеРБК18:44Минфин РФ позитивно оценил подтверждение рейтинга России агентством FitchТАСС17:16Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»РИА Новости17:48Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBBКоммерсантъ17:26Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»RT на русском17:18Силуанов оценил кредитный рейтинг России от агентства FitchИзвестия17:20Fitch: кредитный рейтинг России на уровне «BBB» сохраняется со стабильным прогнозомLenta.ru17:53Показать ещёОценить53Поделиться