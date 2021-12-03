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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB. Прогноз остается стабильным. Решение принято из-за рациональной макроэкономической политики, отмечен геополитический риск из-за сообщений о наращивании войск на границе с Украиной.В источнике

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Силуанов: Минфин позитивно оценил решение Fitch подтвердить суверенный рейтинг России
ПРАЙМ00:44
Минфин позитивно оценил подтверждение рейтинга России агентством Fitch
РБК21:31
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
РИА Новости17:48
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Коммерсантъ17:26
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
Известия19:23
Силуанов прокомментировал подтверждение рейтинга России на уровне «BBB»
RT на русском17:43
Минфин позитивно оценил подтверждение рейтинга России агентством Fitch
ТАСС17:16

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