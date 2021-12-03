Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB. Прогноз остается стабильным. Решение принято из-за рациональной макроэкономической политики, отмечен геополитический риск из-за сообщений о наращивании войск на границе с Украиной.В источнике
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого было найдено в номере одного из отелей Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко послушала третий студийный альбом Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) «Красота и уродство», после чего поделилась своими впечатлениями и сравнила исполнителя с поэтами Серебряного века.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении экспортного бренда Турции, теперь турецкая продукция будет выпускаться под наименованием Türkiye (в переводе с турецкого языка - Турция).