Депутат Драпеко о новом альбоме Оксимирона: интеллигенция всегда была оппозиционной

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко послушала третий студийный альбом Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) «Красота и уродство», после чего поделилась своими впечатлениями и сравнила исполнителя с поэтами Серебряного века.