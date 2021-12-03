В «Динамо» заговорили о золоте, «Ростов» притормозил «Зенит». «Зимний чемпион» определится в очном матче?

У «Локо», ЦСКА, «Спартака» какие-то внутренние сложности и перестройка, «Краснодар» никак не встанет на победные рельсы, «Сочи» стабилен, но все-таки «Зениту» не ровня, а «Динамо» слишком молодое и неопытное, чтобы замахиваться на первую строчку.