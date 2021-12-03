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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB.
Коммерсантъ
Эксперты Fitch отмечают, что кредитный рейтинг России поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов.
Комсомольская правда
По мнению Fitch, риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в некоторых сферах продолжают сдерживать рейтинг.
РИА Новости
Fitch в сентябре повысило прогноз роста ВВП России на 0,6 процентного пункта, до 4,3%. Прогнозы роста на 2022 и 2023 годы остались без изменений — 2,7% и 2,2% соответственно.
Коммерсантъ

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Силуанов: Минфин позитивно оценил решение Fitch подтвердить суверенный рейтинг России
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