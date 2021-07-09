Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB".В источнике
С чего всё началось
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне BBB.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
РИА Новостивчера в 17:18