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Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB".В источнике

С чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило
 долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне BBB.

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Главные новости к утру 10 июля

Коммерсантъвчера в 00:00

Минфин позитивно оценил подтверждение суверенного рейтинга России агентством Fitch

ТАССвчера в 17:40

Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России

ПРАЙМвчера в 17:42

Агентство Fitch не изменило кредитный рейтинг России

РЕН ТВвчера в 17:36

Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России

RT на русскомвчера в 18:32

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

РИА Новостивчера в 17:18

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфаксвчера в 18:17
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