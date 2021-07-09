В Der Spiegel назвали варианты улаживания спора Германии и США по СП-2

Разногласия Германии и США касательно газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) могут быть улажены при выплате компенсации Украине в случае, если она перестанет быть страной-транзитером.