Администрация президента США Джо Байдена 9 июля намерена объявить о внесении в черный список еще нескольких китайских компаний в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и использованием высокотехнологичных систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова, уволив с этой должности Юлию Мендель, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о запрете работы общепита в ночное время и массовых мероприятий до 6 августа из-за роста заболеваемости ковидом, сообщили в пресс-службе правительства края.