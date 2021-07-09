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Экономика

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB".
Интерфакс
Отмечается, что прогноз агентства стабильный.
RT на русском
В июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом, а в январе рейтинг страны на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом подтвердило агентство S&P.
РИА Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова передала пресс-служба ведомства, заявил, что министерство "безусловно, позитивно" оценивает решение Fitch.
Интерфакс

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