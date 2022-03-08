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Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до «C»

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B".
РИА Новости
«Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости», — поясняет агентство.
OilCapital.ru
Агентство отмечает, что дальнейшее ужесточение санкций и возможное ограничение на торговлю энергоносителями увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией обязательств по суверенному долгу.
Life.ru
Уровень C подразумевает выполнение обязательств, однако дефолт представляется неизбежным.
Коммерсантъ

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Агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C»
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