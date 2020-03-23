Экономика
ПРАЙМFitch понизило прогноз по рейтингу «Аэрофлота» до негативного
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) компании "Аэрофлот" до негативного со стабильного, об этом говорится в релизе агентства. Долгосрочный РДЭ компании был при этом сохранен на уровне "BB", краткосрочный — на отметке "B".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Fitch изменило прогноз рейтинга «Аэрофлота» на «негативный» со «стабильного»
Финмаркет23 марта в 11:53
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика
Путин заявил о переносе даты голосования по поправкам к Конституции
Москва, 25 марта 2020, 16:31 — REGNUM Дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время, сообщил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам странам.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Происшествия
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Общество
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Политика
Джо Байден начал бороться за пост президента США в подвале
Бывший вице-президент США Джо Байден, конкурирующий за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства, вынужден вести политическую деятельность в подвале своего дома в штате Делавэр.
Шоу-бизнес
Перед смертью Юлия Началова страдала от псориаза
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Экономика
Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях
По оценке членов ассоциации, среди которых «Мосгортранс», «Ситимобил» и другие, спрос на услуги автобусных, таксомоторных и каршеринговых перевозок снизился на 25–30%, а в секторе корпоративного такси — до 50%.
Экономика
Туроператоры получат 3,5 млрд рублей из резервного фонда правительства
Минэкономики подготовило проект распоряжения о выделении 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на следующий год
Общество
Польша продлила до 13 апреля действие решения о закрытии границ
Власти Польши приняли решение продлить до 13 апреля распоряжение о закрытии границ республики для противодействия распространению коронавируса нового типа.
Политика
Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю
Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
Общество
Обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране. Онлайн-трансляция
25 марта Президент страны решил обратиться к россиянам по ситуации с коронавирусом. Об этом стало известно несколько часов назад.
Хоккей
Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков
Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Экономика
Японское СМИ рассказало о преимуществах России в нефтяной войне
У России есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне, отмечает японское издание Нихон Кэйдзай.
Гаджеты
Xiaomi представила огромный телевизор Redmi Max 98
На мероприятии был продемонстрирован телевизор Redmi Max 98, в котором установили 4К матрицу диагональю 98-дюймов.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Культура