Экономика

ПРАЙМПРАЙМFitch понизило прогноз по рейтингу «Аэрофлота» до негативного

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Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) компании "Аэрофлот" до негативного со стабильного, об этом говорится в релизе агентства. Долгосрочный РДЭ компании был при этом сохранен на уровне "BB", краткосрочный — на отметке "B".
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