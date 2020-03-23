Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) компании "Аэрофлот" до негативного со стабильного, об этом говорится в релизе агентства. Долгосрочный РДЭ компании был при этом сохранен на уровне "BB", краткосрочный — на отметке "B".

Fitch понизило прогноз по рейтингу «Аэрофлота» до негативного

Политика Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не пройдет 22 апреля, как это было запланировано, объявил президент России Владимир Путин.

Общество Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Политика Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Происшествия В Краснодарском крае разбился самолет L-39 Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Общество Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Происшествия В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.

Авто Стали известны цены и комплектации нового Skoda Rapid На выбор предлагаются четыре варианта комплектаций – Entry, Active, Ambition и Style, а также три двигателя мощностью от 90 л.с. до 125 л.с. Стоимость Rapid в базовой комплектации Entry cдвигателем 1,6 MPI составит 792 000 рублей.