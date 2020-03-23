Экономика
ПРАЙМFitch понизило прогноз по рейтингу «Аэрофлота» до негативного
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) компании "Аэрофлот" до негативного со стабильного, об этом говорится в релизе агентства. Долгосрочный РДЭ компании был при этом сохранен на уровне "BB", краткосрочный — на отметке "B".
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Fitch изменило прогноз рейтинга «Аэрофлота» на «негативный» со «стабильного»
Финмаркет23 марта в 11:53
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Политика
Путин объявил о переносе сроков голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не пройдет 22 апреля, как это было запланировано, объявил президент России Владимир Путин.
Общество
Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Политика
Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса
Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Общество
У принца Чарльза обнаружили коронавирус
У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился самолет L-39
Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Происшествия
В Челябинске на коронавирус обследуется 21 ребенок
На сегодняшний день ни одного подтвержденного результата по детям нет, - отметила руководитель горздрава.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы
Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.
Экономика
Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Авто
В России отзывают более 5 000 кроссоверов Porsche
Дефект заподозрили у кроссоверов Porsche Macan, проданных в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Здоровье
Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме.
Происшествия
В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества
Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Политика
Началось обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин рекомендовал гражданам оставаться дома, соблюдать рекомендации врачей и не полагаться в этой ситуации "на русское авось".
Авто
Стали известны цены и комплектации нового Skoda Rapid
На выбор предлагаются четыре варианта комплектаций – Entry, Active, Ambition и Style, а также три двигателя мощностью от 90 л.с. до 125 л.с. Стоимость Rapid в базовой комплектации Entry cдвигателем 1,6 MPI составит 792 000 рублей.
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса
Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Происшествия
Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу
По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).