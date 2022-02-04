ИнтерфаксFitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".ИнтерфаксПо мнению агентства, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году - до 3,5%.Интерфакс"Существует большая неопределенность в возможностях банков пролонгировать государственный долг", – отметили в Fitch.Smotrim.ru1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система находится под контролем.РБКЧитать далееСвернутьФАНФАНПрофильРБКПодробнее о событииАгентство Fitch повысило оценку риска дефолта на УкраинеФАН05:14Рейтинг Украины ухудшается из-за «напряженности с Россией»Smotrim.ru02:58«Повышенный риск конфликта»: Fitch понизило рейтинг УкраиныПрофиль02:35Fitch понизило прогноз рейтинга B Украины с «позитивного» до «стабильного»РБК00:10Fitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»Интерфакс17:44Fitch понизило рейтинг итальянской Enel до "ВВВ+" с "А-", прогноз стабильныйПРАЙМвчера в 13:49Показать ещёОценить4Поделиться