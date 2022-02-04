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Fitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".
Интерфакс
По мнению агентства, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году - до 3,5%.
Интерфакс
"Существует большая неопределенность в возможностях банков пролонгировать государственный долг", – отметили в Fitch.
Smotrim.ru
1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система находится под контролем.
РБК

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