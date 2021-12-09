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Fitch понизило рейтинг Evergrande до ограниченного дефолта

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента для китайского девелопера Evergrande c уровня С - "близкий дефолт" - до уровня RD - "ограниченный дефолт".
ТАСС
Компания планирует включить в реструктуризацию все свои офшорные государственные и частные долговые обязательства, сообщили источники агентства.
Forbes
Дефолт крупного застройщика бросает вызов усилиям китайского правительства по предотвращению долгового кризиса в секторе недвижимости, отмечает издание.
Lenta.ru
Evergrande, обязательства которой по состоянию на июнь превышали $300 млрд, заявила 3 декабря, что планирует «активно взаимодействовать» с кредиторами по реструктуризации долга, пишет Bloomberg.
Forbes

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