У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал 9 декабря генпрокурор России Игорь Краснов.
Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Верховный суд изучит судебную практику по делам о превышении самообороны, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает РИА "Новости".