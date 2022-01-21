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Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Aoyuan до уровня «ограниченного дефолта»

Компания OR Group (прежнее название «Обувь России»), владеющая сетью обувных магазинов Westfalika, назвала причины технического дефолта по облигациям серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, о котором стало известно 20 января.
Forbes
В 2022 г. компании предстоит погасить еще один выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. со ставкой купона в 12%.
Ведомости
Номинальную стоимость выпуска в размере 592 млн руб. нужно было выплатить до 20 января.
Континент Сибирь Online
В качестве причины неисполнения обязательств по облигациям в компании назвали недостаточное количество денег на расчетном счете.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Aoyuan до уровня «ограниченного дефолта»
ТАССвчера в 08:55
OR Group назвал причины технического дефолта по облигациям
Retailer.ruвчера в 07:30
Акции ретейл-компании «Обувь России» обвалились после технического дефолта
Lenta.ru20 января в 13:41
Обувной ретейлер OR Group назвал причины технического дефолта по облигациям
Forbesвчера в 04:01
Акции OR Group обвалились на 20% на фоне сообщений о техническом дефолте
Коммерсантъвчера в 02:51
Акции обувного ретейлера OR GROUP упали на 25% после техдефолта по бондам
РБК Инвестициивчера в 03:43
Обувной ритейлер OR Group назвал причины технического дефолта по облигациям
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