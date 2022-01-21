ТАССFitch понизило рейтинг китайского девелопера Aoyuan до уровня «ограниченного дефолта»Компания OR Group (прежнее название «Обувь России»), владеющая сетью обувных магазинов Westfalika, назвала причины технического дефолта по облигациям серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, о котором стало известно 20 января.ForbesВ 2022 г. компании предстоит погасить еще один выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. со ставкой купона в 12%.ВедомостиНоминальную стоимость выпуска в размере 592 млн руб. нужно было выплатить до 20 января.Континент Сибирь OnlineВ качестве причины неисполнения обязательств по облигациям в компании назвали недостаточное количество денег на расчетном счете.Lenta.ruЧитать далееСвернутьМоллы.RuМоллы.RuАБНРБК ИнвестицииRB.RUT24РосбалтПодробнее о событииFitch понизило рейтинг китайского девелопера Aoyuan до уровня «ограниченного дефолта»ТАССвчера в 08:55OR Group назвал причины технического дефолта по облигациямRetailer.ruвчера в 07:30Акции ретейл-компании «Обувь России» обвалились после технического дефолтаLenta.ru20 января в 13:41Обувной ретейлер OR Group назвал причины технического дефолта по облигациямForbesвчера в 04:01Акции OR Group обвалились на 20% на фоне сообщений о техническом дефолтеКоммерсантъвчера в 02:51Акции обувного ретейлера OR GROUP упали на 25% после техдефолта по бондамРБК Инвестициивчера в 03:43Обувной ритейлер OR Group назвал причины технического дефолта по облигациямВедомостивчера в 06:37Показать ещёОценить23Поделиться