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Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Evergrande до «ограниченного дефолта»

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента для китайского девелопера Evergrande c уровня С - "близкий дефолт" - до уровня RD - "ограниченный дефолт".
ТАСС
На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.
РИА Новости
Evergrande, обязательства которой по состоянию на июнь превышали $300 млрд, заявила 3 декабря, что планирует «активно взаимодействовать» с кредиторами по реструктуризации долга, пишет Bloomberg.
Forbes
Evergrande является одним из крупнейших и самых закредитованных застройщиков Китая.
Компания

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