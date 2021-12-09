ТАССFitch понизило рейтинг китайского девелопера Evergrande до «ограниченного дефолта»Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента для китайского девелопера Evergrande c уровня С - "близкий дефолт" - до уровня RD - "ограниченный дефолт".ТАССНа конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.РИА НовостиEvergrande, обязательства которой по состоянию на июнь превышали $300 млрд, заявила 3 декабря, что планирует «активно взаимодействовать» с кредиторами по реструктуризации долга, пишет Bloomberg.ForbesEvergrande является одним из крупнейших и самых закредитованных застройщиков Китая.КомпанияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРБК ИнвестицииЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииКрупнейшая китайская строительная компания Эвергранд не смогла расплатится по долгамЭхо Москвы09:06Китайский застройщик Evergrande объявит о дефолте — китайские экономистыИА Красная Веснавчера в 03:06Fitch признало «ограниченный дефолт» Evergrande после невыплат по долгамРБК Инвестиции07:13Fitch понизило рейтинг Evergrande до «ограниченного дефолта»Forbes05:30Fitch понизило рейтинг Evergrande до «RD» с «C» из-за невыплаты купонов по облигациямРИА Новости04:37Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Evergrande до «ограниченного дефолта»ТАСС04:15Fitch понизило рейтинг Evergrande до ограниченного дефолтаLenta.ru08:56Показать ещёОценить14Поделиться