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Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Evergrande до «ограниченного дефолта»

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента для китайского девелопера Evergrande c уровня С - "близкий дефолт" - до уровня RD - "ограниченный дефолт".
ТАСС
На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.
РИА Новости
Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований.
РИА Новости
С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем в 8,3 раза.
РИА Новости

Подробнее о событии

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Fitch понизило рейтинг Evergrande до ограниченного дефолта
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