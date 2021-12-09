Роспотребнадзор назвал основными симптомами омикрона слабость, кашель и температуру

Как рассказала младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина, сведений по симптомам у детей на данный момент тоже мало, однако медики обратили внимание на то, что у них, помимо вышеперечисленных симптомов, чаще (в 15%) проявляется сыпь.