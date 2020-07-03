Агентство Fitch в первой половине этого года понизило 33 суверенных рейтинга, сообщает CNBC. Канал подчеркивает, что это рекорд, зафиксированный на фоне того, как пандемия коронавируса бьет по финансам государств.

Футбол Атлетико - Мальорка: прогноз Яна Беляева 3 июля 2020 Атлетико Мадрид на своём поле принимает Мальорку в очередном туре испанской Примеры.

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 3K

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 388

Политика Суд по MH17 впервые изучит российские данные Окружной суд по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. 2

Политика Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону. 273

Политика Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в "нормандском формате", сообщили в посольстве России в ФРГ. 24

Здоровье На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). 881

Общество В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла. 158

Общество В Мордовии написали ЕГЭ по географии, информатике и русской литературе В первый день итоговой аттестации выпускники школ и лицеев проверили свои знания по трём предметам — это география, литература и информатика.

Авто Nissan представит бюджетный кроссовер Magnite 16 июля По слухам, автомобиль начнут продавать на рынке Индии. Компания Nissan опубликовала первые фотографии нового кроссовера Nissan Magnite. 6

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя". 77

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1,5K

Хоккей Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020 Федерация хоккея России присвоила столичным армейцам звание чемпионов России по итогам сезона 2019-2020.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения Певец Эмин Агаларов на фоне развода с моделью Аленой Гавриловой поздравил с днем рождения свою предыдущую жену Лейлу Алиеву. 12

Здоровье Измерение температуры может стать обязательным на предприятиях Сотрудники предприятий, у которых температура будет повышенной, как и болеющие ОРВИ должны быть отстранены от работы.