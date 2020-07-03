Экономика

ForbesForbesFitch понизило рекордное число суверенных рейтингов из-за коронавируса

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Агентство Fitch в первой половине этого года понизило 33 суверенных рейтинга, сообщает CNBC. Канал подчеркивает, что это рекорд, зафиксированный на фоне того, как пандемия коронавируса бьет по финансам государств.
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