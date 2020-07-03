Экономика
ForbesFitch понизило рекордное число суверенных рейтингов из-за коронавируса
Агентство Fitch в первой половине этого года понизило 33 суверенных рейтинга, сообщает CNBC. Канал подчеркивает, что это рекорд, зафиксированный на фоне того, как пандемия коронавируса бьет по финансам государств.
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Общество
Неизвестные осквернили статую русалочки в Копенгагене
Вандалы осквернили статую русалочки в Копенгагене, передает ОТР. Неизвестные написали на постаменте «расистская рыба».
Общественное телевидение России 13:38
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
Советский спорт 10:55
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Общество
В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием
Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
Известия 14:50
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой
Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
РБК 14:41
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян впервые стала мамой
Гуру макияжа или заносчивая самоучка: как шла к успеху Гоар Аветисян.
StarHit.ru 12:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов
Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг.
Bimru.ru 11:05
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Транспорт
Движение поездов восстановили на Филевской линии столичного метро
На Филевской линии московского метро восстановили движение поездов, которое ранее прекратилось из-за упавшего дерева, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
РИАМО 14:03
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж
Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru 14:51
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Происшествия
Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой
Эхо Москвы 12:01
Футбол
Зобнин дисквалифицирован на два матча РПЛ
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги за агрессивное поведение в матче 25-го тура со столичным ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 14:21
Общество
Европейский центральный банк представил обновленные банкноты евро
На купюрах достоинством в 5 и 10 евро появилась подпись главы ЕЦБ Кристин Лагард, занимающей свой пост с ноября 2019 года.
Деловое.ТВ 12:40
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Происшествия
Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку
Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ 11:56
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com 14:24
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Политика
ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию
После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 07:31
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com 02:34
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32