Экономика
РосбалтВ России подсчитали долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
Почти каждый четвертый российский заемщик отдавал в минувшем году по кредитам свыше 80% своих доходов, следует из оценок международного рейтингового агентства Fitch на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 года.
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В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
Банки.рувчера в 09:56
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