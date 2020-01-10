Почти каждый четвертый российский заемщик отдавал в минувшем году по кредитам свыше 80% своих доходов, следует из оценок международного рейтингового агентства Fitch на основе новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), ставшей обязательной для банков с 1 октября 2019 года.

В России подсчитали долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов

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