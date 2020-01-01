Экономика

Право.руПраво.руFitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов

Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше размер ПДН заёмщика, тем больше резервов по такому кредиту должен организовать банк. По мнению ЦБ, такой подход снизит интерес игроков к работе с наиболее закредитованными гражданами.
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Четверть россиян тратят почти все доходы на погашение долгов

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В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам

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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
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Политика

Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой

Украинский самолет Boeing 737 был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
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Благодаря ультразвуку 3D-печатные сплавы могут быть более прочными

Благодаря влиянию ультразвука на кристаллы, из которых состоит 3D-печатный сплав, они стали более тонкими и равномерно сформированными.
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Общество

В Кургане общество слепых обвиняют в выдаче просроченных подарков

В Курганской области инвалидам по зрению вручили новогодние подарки с просроченными конфетами и соком.
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Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
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Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Роль Белдора в сериале «Властелин колец» сыграет Роберт Арамайо, исполнивший роль молодого Неда Старка в «Игре престолов», сообщает Radio Times.
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«Рубин» может усилиться Комличенко

Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко может стать игроком «Рубина».
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Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
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Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
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Стало известно о планах США создать спецподразделение в Азии

В конце прошлого года США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – против Китая.
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Boeing отправил на испытания ракету-монстра

Ракета-монстр должна была совершить свой первый полет в 2017 году, но теперь первый запуск состоится, вероятно, не раньше 2021 года.
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Политика

Трамп заявил о защите Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
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Хабиб анонсировал бой с Фергюсоном в стиле «Игры престолов»

На плакате Хабиб и Фергюсон изображены в стиле знаменитого сериала «Игра престолов».
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"Американскую историю ужасов" снова продлили.
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Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью

Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 г. И выяснили, что хотя разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах постепенно сокращался, он остается огромным.
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Танкер под флагом РФ столкнулся с турецкой рыболовецкой лодкой

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Сотрудники Boeing сомневались в надежности модели 737 MAX

Сотрудники американской компании Boeing считали неудачной разработку модели Boeing 737 MAX.
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«Барселона» нацелилась на Упамекано

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может стать игроком «Барселоны».
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Ракета упала вблизи авиабазы Балад в Ираке

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Барселона — Атлетико 2:3

«Атлетико» обыграл «Барселону» во втором полуфинале Суперкубка Испании (3:2). Все голы были забиты во втором тайме.
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Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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