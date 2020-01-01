Экономика
Право.руFitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов
Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше размер ПДН заёмщика, тем больше резервов по такому кредиту должен организовать банк. По мнению ЦБ, такой подход снизит интерес игроков к работе с наиболее закредитованными гражданами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
Банки.рувчера в 09:56
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
В мае 2018 года прокуратура Дагестана сообщила, что более 300 человек в республике были незаконно признаны инвалидами.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Политика
В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны
В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии, где в четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы страны.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий
Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Политика
Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой
Украинский самолет Boeing 737 был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
Наука
Благодаря ультразвуку 3D-печатные сплавы могут быть более прочными
Благодаря влиянию ультразвука на кристаллы, из которых состоит 3D-печатный сплав, они стали более тонкими и равномерно сформированными.
Общество
В Кургане общество слепых обвиняют в выдаче просроченных подарков
В Курганской области инвалидам по зрению вручили новогодние подарки с просроченными конфетами и соком.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Кино
Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Роль Белдора в сериале «Властелин колец» сыграет Роберт Арамайо, исполнивший роль молодого Неда Старка в «Игре престолов», сообщает Radio Times.
Футбол
«Рубин» может усилиться Комличенко
Форвард «Млады-Болеслав» Николай Комличенко может стать игроком «Рубина».
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
Телеканал «Звезда» опубликовал видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
Армия и оружие
Стало известно о планах США создать спецподразделение в Азии
В конце прошлого года США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – против Китая.
Космос
Boeing отправил на испытания ракету-монстра
Ракета-монстр должна была совершить свой первый полет в 2017 году, но теперь первый запуск состоится, вероятно, не раньше 2021 года.
Политика
Трамп заявил о защите Европы от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Единоборства
Хабиб анонсировал бой с Фергюсоном в стиле «Игры престолов»
На плакате Хабиб и Фергюсон изображены в стиле знаменитого сериала «Игра престолов».
Кино
«Американскую историю ужасов» продлили сразу на три сезона
"Американскую историю ужасов" снова продлили.
Экономика
Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью
Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 г. И выяснили, что хотя разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах постепенно сокращался, он остается огромным.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Общество
Сотрудники Boeing сомневались в надежности модели 737 MAX
Сотрудники американской компании Boeing считали неудачной разработку модели Boeing 737 MAX.
Футбол
«Барселона» нацелилась на Упамекано
Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может стать игроком «Барселоны».
Армия и оружие
Ракета упала вблизи авиабазы Балад в Ираке
Футбол
Барселона — Атлетико 2:3
«Атлетико» обыграл «Барселону» во втором полуфинале Суперкубка Испании (3:2). Все голы были забиты во втором тайме.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.