Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше размер ПДН заёмщика, тем больше резервов по такому кредиту должен организовать банк. По мнению ЦБ, такой подход снизит интерес игроков к работе с наиболее закредитованными гражданами.

Fitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов

Политика Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

Космос Boeing отправил на испытания ракету-монстра Ракета-монстр должна была совершить свой первый полет в 2017 году, но теперь первый запуск состоится, вероятно, не раньше 2021 года.

Экономика Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 г. И выяснили, что хотя разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах постепенно сокращался, он остается огромным.