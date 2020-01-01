Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше размер ПДН заёмщика, тем больше резервов по такому кредиту должен организовать банк. По мнению ЦБ, такой подход снизит интерес игроков к работе с наиболее закредитованными гражданами.

Fitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов

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Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.

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Политика МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны Министерство иностранных дел России внимательно следит за развитием ситуации в Сухуме и расценивает происходящее там как внутреннее дело страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.