Экономика
Право.руFitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов
Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше размер ПДН заёмщика, тем больше резервов по такому кредиту должен организовать банк. По мнению ЦБ, такой подход снизит интерес игроков к работе с наиболее закредитованными гражданами.
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В Fitch оценили влияние различий в определении ПДН на коэффициенты риска по кредитам
Банки.рувчера в 09:56
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