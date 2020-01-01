Экономика

Право.руПраво.руFitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов

Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше размер ПДН заёмщика, тем больше резервов по такому кредиту должен организовать банк. По мнению ЦБ, такой подход снизит интерес игроков к работе с наиболее закредитованными гражданами.
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Четверть россиян тратят почти все доходы на погашение долгов

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