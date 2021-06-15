Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики России в текущем году до 3,7% с 3,3%, ожидавшихся в марте, говорится в июньском мировом экономическом прогнозе агентства (GEO).

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С чего всё началось Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году с 3,3% до 3,7% Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%, сообщили в организации. ТАСС вчера в 16:31