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Экономика

Fitch повысило прогноз по росту российской экономики в 2021 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики России в текущем году до 3,7% с 3,3%, ожидавшихся в марте, говорится в июньском мировом экономическом прогнозе агентства (GEO).В источнике

С чего всё началось

Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году с 3,3% до 3,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%, сообщили в организации.
ТАССвчера в 16:31

Подробнее о событии

Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,7% с 3,3%

Интерфакс02:11

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Fitch повысило прогноз по росту российской экономики в 2021 году

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Агентство Fitch улучшило прогноз роста ВВП России

Профиль17:02

Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году с 3,3% до 3,7%

ТАССвчера в 16:31

Fitch повысило прогноз роста ВВП России с 3,3% до 3,7%

Коммерсантъ18:59

Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2021 году

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